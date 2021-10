Più libri più liberi, torna in presenza e compie 20 anni

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Compie vent'anni e torna in presenza alla Nuvola dell'Eur, dal 4 all'8 dicembre, Più libri più liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, promossa e organizzata dall'Associazione Italiana Editori-Aie.

L'evento editoriale più importante di Roma, dedicato esclusivamente agli editori italiani piccoli e medi, festeggia la ripartenza, dopo essersi fermato un anno a causa della pandemia, con un'edizione dedicata alla Libertà che vedrà il ritorno di scrittrici e scrittori da ogni parte del mondo. Tra i primi grandi ospiti annunciati: Jonathan Safran Foer, Alessandro Baricco, Roberto Saviano, Guadalupe Nettel, Zerocalcare, Chiara Valerio, Francesca Mannocchi, ma anche nuove scrittrici come Reni Eddo-Lodge con cui si rifletterà su quali sono stati i libri che ci hanno liberato, rompendo schemi, barriere e tabù. Dopo aver esplorato il concetto di libertà collettiva, personale, l'impegno per i diritti civili e politici, la libertà di stampa e di espressione, questa volta la manifestazione, che ha il concetto di libertà nel suo stesso nome, parte dal fatto che sono proprio i libri che ci liberano e ci elevano. Sarà questo il focus della Fiera raccontato anche attraverso gli stand degli editori, gli incontri, le letture, le tavole rotonde.

Un filo conduttore richiamato anche nel manifesto dell'edizione 2021, firmato da Lorenzo Mattotti, che vede al centro una nuvola trasformata in una mongolfiera con a bordo due lettori. Un'immagine che, come nel finale del Barone Rampante di Calvino, indica il potere della letteratura di portarci in volo verso i territori della fantasia.

Più libri più liberi è sostenuta dal Centro per il libro e la lettura del ministero della Cultura, da Regione Lazio, Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma, Unioncamere Lazio, e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con il contributo di Siae e Bnl Gruppo Bnp Paribas. È realizzata in collaborazione con Istituzione Biblioteche di Roma, Atac Azienda per i trasporti capitolina, Eur Spa e si avvale della Main Media Partnership di Rai. Partecipa ad Aldus Up, la rete europea delle fiere del libro. (ANSA).