Grandinata record in Australia, chicchi grandi come pompelmi

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Edifici danneggiati e incredulità degli abitanti di alcune città della costa est dell'Australia che sono state travolte da una grandinata mai vista nella storia del Paese. Lo riporta il Guardian. Chicchi di circa 16 cm di diametro, grandi come pompelmi, si sono abbattuti sul Queensland. Nella città di Coffs Harbour, nel New South Wales, circa 400 persone sono state evacuate da un centro commerciale dopo che il tetto è crollato sotto il peso di pioggia e grandine. Su Twitter è diventato virale il video postato da uno dei clienti che mostra una cascata d'acqua scendere improvvisamente dal soffitto e allagare il negozio.

Un portavoce dei Servizi di emergenza ha riferito di aver risposto a più di 280 richieste di assistenza oggi, in particolare da parte di proprietari di case con soffitte e lucernari. "Ci aspettiamo che le chiamate aumentino nelle prossime ore, soprattutto quando le persone rientreranno a casa dal lavoro", ha detto. (ANSA).