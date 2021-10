Claudio Gubitosi compie 70 anni, festa per fondatore Giffoni

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Claudio Gubitosi, fondatore e direttore di Giffoni, compie 70 anni. Oggi 20 ottobre, nel giorno del suo compleanno, verrà festeggiato da tutto il team e dall'intero territorio. A soli 18 anni, grazie alla sua forte determinazione e alla capacità di progettare con lucida visione, fonda il Giffoni Film Festival, da oltre 50 anni il punto di riferimento del migliore cinema internazionale per le giovani generazioni. Proprio a loro, Gubitosi ha dedicato tutta la sua vita diventando per molti un "padre", una figura sempre presente e disponibile all'ascolto. È stando vicino ai suoi giffoner - soprattutto nei momenti più duri, come durante la pandemia - che il Direttore ha costruito una community che oggi è presente in 53 nazioni di tutto il Mondo. Dal 2009 decide di trasformare l'evento Giffoni in una factory culturale attiva tutto l'anno.

L'ideazione e realizzazione, prima della Cittadella del Cinema e poi della Multimedia Valley, in continua evoluzione, sono una delle sue conquiste più grandi: pensate per offrire stimoli e opportunità ai giovani talenti. Sono la più importante realtà del Sud Italia dedicata alla formazione, produzione e innovazione declinate con i linguaggi dell'arte, del cinema, dello spettacolo, in una parola della cultura.

Due i momenti importanti che caratterizzeranno la giornata del compleanno: il primo, alle 11.30 nell'Aula Consiliare del Comune di Giffoni Valle Piana, alla presenza delle autorità locali, rappresenterà l'omaggio del territorio che "è riconoscente - come scrive il primo cittadino Antonio Giuliano - per aver portato Giffoni nel mondo ed il mondo a Giffoni". Il secondo momento si svolgerà nel pomeriggio, negli spazi della Multimedia Valley, dove il team si riunirà per formulare gli auguri al direttore Gubitosi in un momento di festa.

Dal 18 al 21 ottobre, inoltre, il sito web www.giffonifilmfestival.it sarà totalmente dedicato a questo appuntamento con la possibilità di consultare video, foto, testi che raccontano le tappe più importanti della vita di Claudio Gubitosi che è inscindibilmente legata ad una intuizione, a un'idea che ha saputo conquistare il mondo, quella di Giffoni, un festival, un'azienda creativa, il luogo dell'innovazione e della felicità. (ANSA).