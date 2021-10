Mattarella a Pisa inaugura anno accademico Ateneo

(ANSA) - PISA, 18 OTT - Visita stamani del Capo dello Stato Sergio Mattarella a Pisa. Prima tappa il Palazzo della Sapienza, sede storica dell'Ateneo da poco ristrutturata. Alle 11 poi il presidente della Repubblica si è recato al Palacus per l'inaugurazione dell'anno accademico 2021/2022 dell'Università di Pisa, il 678/mo dalla sua fondazione, dove tra gli interventi ci sono stati quello del ministro dell'Università e della ricerca, Maria Cristina Messa e del rettore Paolo Mancarella.

La visita a Pisa di Mattarella si chiude alla Villa del Gombo, nell'ex tenuta presidenziale di San Rossore, per l'iniziativa promossa per i 10 anni di Giovanisì, progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani di cui dal 2011 hanno complessivamente beneficiato in oltre 370mila.

A Pisa Mattarella in precedenza aveva partecipato all'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola Normale, nel 2015, e della Sant'Anna nel 2017. (ANSA).