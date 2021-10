A Varese, ex roccaforte della Lega, vince ancora c.sinistra

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - A Varese Davide Galimberti, sindaco uscente, sostenuto dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle, ha raggiunto il 53,78% dei consensi, mentre Matteo Bianchi, candidato del centrodestra, è al 46,22%. La roccaforte leghista, per 10 anni guidata dall'attuale presidente della Lombardia Attilio Fontana dal 2006 al 2016, resta per la seconda volta a guida del centrosinistra.

"Abbiamo fatto il massimo - dice Matteo Bianchi commentando il risultato - non ho nulla da rimproverarmi, un mesetto in più di campagna elettorale sarebbe stato meglio, ma accettiamo il risultato e organizziamoci per una sana opposizione". (ANSA).