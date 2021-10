Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,46%)

(ANSA) - TOKYO, 13 OTT - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi col segno meno, seguendo il ribasso del mercato azionario Usa, sui timori di un eccessivo rialzo delle quotazioni del greggio e in attesa dei dati del commercio in Cina per il mese di settembre.

L'indice di riferimento cede lo 0,46% a quota 28.100, con una perdita 130 punti. Sul mercato dei cambi prosegue la fase di indebolimento dello yen sul dollaro a 113,50, e sull'euro a 130,90. (ANSA).