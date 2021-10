Clima, Mattarella: basta ambiguità, è ora di agire subito

"Non è più tempo di ambiguità e distinguo, è ora di agire subito. Bisogna garantire il massimo sforzo per raggiungere e superare gli obiettivi delle riduzioni previste. La prossima Cop26 sarà una spartiacque e ne dobbiamo essere consapevoli. Non è ammesso distrarsi". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella alla Conferenza "Incontri con l'Africa". "Il continente africano deve far sentire alta la sua voce. La produzione di energia pulita e la sua distribuzione sono fondamentali per l'Africa", ha aggiunto il capo dello Stato.

"L'Africa ha avuto solo il 2 per cento dei vaccini: c'è un problema di equa distribuzione che va risolto subito. La vera risposta è stimolare l'industria farmaceutica africana. In questo senso l'Europa ha deciso di investire un miliardo di euro, e l'Italia lo sostiene, per stimolare il vaccino africano perchè nessuno ne sarà fuori se non ne saremo tutti fuori". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella alla Conferenza "Incontri con l'Africa".