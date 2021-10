Carfagna,tifo per rafforzamento Fi e partito unico entro '23

(ANSA) - TORINO, 08 OTT - "C'è chi tifa per la Federazione, c'è chi tifa per il partito unico, chi per un rafforzamento di Forza Italia. Io sono fra questi. Credo che il partito unico sia una straordinaria intuizione del presidente Berlusconi, forse in questa fase difficile da realizzare, e non a caso il presidente Berlusconi indica come orizzonte temporale il 2023. E da qui al 2023 credo che i margini per un rafforzamento di Forza Italia siano notevoli, anche perché ritorna ad essere apprezzato il valore della competenza". A dirlo il ministro per la Coesione Territoriale Mara Carfagna, oggi a Torino a sostegno del candidato sindaco Paolo Damilano. (ANSA).