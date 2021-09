Di Maio, il G20 sull'Afghanistan nelle prossime settimane

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Il G20 straordinario sull'Afghanistan si terrà "nelle prossime settimane, non è ancora pubblica una data. Ma dagli esiti della ministeriale Esteri del G20 a New York ci sono le condizioni per convocare il vertice dei leader che presiederà Draghi". Lo ha annunciato Luigi Di Maio a Mezz'ora in più su Rai 3. (ANSA).