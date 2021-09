Alitalia: Meloni, indegno come governo tratta i lavoratori

(ANSA) - ROMA, 24 SET - "Penso che i lavoratori di Alitalia abbiano ragione: il motivo per cui si è arrivato a questo punto è che non è mai stata fatta una politica di difesa del nostro vettore nazionale e una politica seria sul piano dei trasporti".

Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni a margine di una iniziativa elettorale a Roma. "Considero - sottolinea - indegno come il Commissario governativo e il governo sta trattando queste persone, ai quali non viene neanche riconosciuto il contratto collettivo nazionale, precedente gravissimo, con la scusa che lo chiede la Ue. Fdi - conclude - ha presentato una mozione e la maggioranza ha chiesto che fosse rinviata, altra vergogna". (ANSA).