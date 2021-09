Giustizia: 177 sì, Senato approva riforma penale

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Il Senato ha approvato la riforma del processo penale con 177 sì, 24 no nel testo già licenziato dalla Camera, che quindi è legge.

L'approvazione della riforma del processo penale, come quella del processo civile, sono tra le condizioni poste dall'Ue per erogare i fondi del Recovery Plan. (ANSA).