The Ferragnez - la serie, Amazon annuncia lo show

(ANSA) - ROMA, 20 SET - The Ferragnez - la serie: prima o poi doveva succedere. Amazon Prime Video ha annunciato oggi il nuovo show non-fiction italiano Amazon Original che ha per protagonista la giovane celebre coppia: Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e icona della moda con oltre 24 milioni di follower su Instagram e Fedez, artista con all'attivo oltre 60 dischi di platino e 12 milioni di follower su Instagram, già protagonista di Celebrity Hunted - Caccia all'Uomo S1 e host del grande successo LOL - Chi ride è fuori. La serie in 8 episodi prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo a dicembre 2021.

La coppia, ribattezzata i Ferragnez, è seguita da milioni di follower su Instagram, con cui condivide i momenti più importanti della sua storia da sempre: il docu-reality Amazon Original The Ferragnez - La serie, farà scoprire ulteriormente la loro quotidianità, scoprendo la loro famiglia come non l'hanno mai vista prima, nel racconto di un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme - fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 - con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro. (ANSA).