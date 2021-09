Parigi richiama amb. in Usa e Australia per consultazioni

(ANSA-AFP) - PARIGI, 17 SET - La Francia ha richiamato per consultazioni i suoi ambasciatori negli Stati Uniti e in Australia a causa della "gravità eccezionale" dell'annuncio della partnership strategica tra Washington, Londra e Canberra che ha portato alla cancellazione da parte dell'Australia di un grosso contratto di acquisto di sottomarini dalla Francia, dall'estero. Lo ha annunciato oggi il ministro Jean-Yves Le Drian.

"Su richiesta del Presidente della Repubblica, ho deciso di richiamare immediatamente a Parigi per consultazioni i nostri due ambasciatori negli Stati Uniti e in Australia. Questa decisione eccezionale è giustificata dall'eccezionale gravità degli annunci fatti il ;;15 settembre da Australia e Stati Uniti", ha affermato il ministro in una nota. (ANSA-AFP).