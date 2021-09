Covid, emergenza a Tokyo e dintorni fino a fine settembre

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Lo stato d'emergenza per la diffusione del Covid-19 a Tokyo e dintorni, che avrebbe dovuto scadere il 12 settembre, è stato esteso di altre due settimane fino agli ultimi giorni del mese: lo ha deciso il governo giapponese, secondo il giornale Mainichi. L'emergenza, che attualmente copra lì''80% del Giappone, resta per ora in vigore solo fino al 12 fuori dalla capitale, anche se la prossima settimana si deciderà se estenderla per alcune aree nel centro e nell'ovest del Paese, come la prefettura di Aichi, sede della Toyota.

In stato di emergenza si privilegia il lavoro da casa e i locali pubblici sono invitati a chiudere in anticipo, con restrizioni sulla vendita di alcolici.

La variante Delta ha portato una recrudescenza dell'epidemia in Giappone, che ieri ha toccato i 16.729 contagi e 63 morti.

(ANSA).