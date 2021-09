Nasce Partecipazione Attiva, "ma non siamo dissidenti M5s"

(ANSA) - ROMA, 03 SET - Partecipazione Attiva, la nuova formazione politica che intende raccogliere "le ceneri" del M5s delle origini è sulla rampa di lancio e annuncia in conferenza stampa obiettivi e finalità del nuovo soggetto politico. "Noi non ci sentiamo dei dissidenti: ci sentiamo e vorremmo essere un rifugio in cui raccogliere tutti coloro che dopo questa strana involuzione del M5s si sentono senza una casa. Non siamo in contrapposizione con nessuno". Lo ha detto Francesca De Vito, consigliere regionale del Lazio uscita dal M5s, una delle animatrici del nuovo soggetto politico.

"Ringrazio il gruppo originario di Parola agli Attivisti che come piccoli capitani coraggiosi hanno avuto il coraggio di continuare a credere nelle nostre regole" ha aggiunto De Vito durante una diretta streaming in cui è stata presentata Partecipazione Attiva e il suo logo, in cui figurano i tasselli di un puzzle che insieme compongono i colori della bandiera italiana. (ANSA).