Migranti: ong,7 bimbi tra 29 morti in naufragio Canarie

(ANSA) - MADRID, 30 AGO - Nell'ultima tragedia confermata dalle autorità spagnole sulla rotta migratoria tra l'Africa occidentale e le isole Canarie sono morte 29 persone, tra cui 7 bambini, delle 55 che avevano iniziato il viaggio. Lo sostiene l'ong Caminando Fronteras, specializzata in interventi in questa zona, dopo aver raccolto le testimonianze dei superstiti — avvistati alla deriva lo scorso giovedì in alto mare e soccorsi nelle ore successive — e sulla base dei dati ufficiali. (ANSA).