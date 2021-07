Covid: Francia, legge su green pass in vigore da 9 agosto

(ANSA) - PARIGI, 28 LUG - In Francia la nuova stretta di Emmanuel Macron contro il coronavirus, tra cui l'estensione del pass sanitario a molte attività come bar, ristoranti e trasporti di lunga percorrenza, entrerà in vigore il 9 agosto prossimo: è quanto dichiarato dal portavoce del governo, Gabriel Attal, al termine del consiglio dei ministri a Parigi.

"Il Consiglio costituzionale - ha ricordato Attal - ha indicato che annuncerà la sua decisione (sul progetto di legge anti-Covid, ndr) il 5 agosto prossimo. La legge verrà dunque promulgata subito dopo, con un'entrata in vigore che prevediamo per il 9 agosto", ha precisato assicurando che ci sarà un tempo di "adattamento e di rodaggio" prima di far scattare le sanzioni contro gli eventuali trasgressori delle nuove norme. (ANSA).