Germania: esplosione impianto chimico a Leverkusen, 1 morto

(ANSA) - BERLINO, 27 LUG - Una esplosione si è verificata stamattina in un impianto chimico di Leverkusen, in Nordreno Vestfalia, in Germania, provocando almeno un morto tra i dipendenti. Altri quattro risultano dispersi, secondo quando reso noto dall'azienda Currenta che gestisce l'impianto.

Le cause per il momento sono ignote ma agli abitanti è stato chiesto di tenere chiuse porte e finestre. La protezione civile ha classificato l'evento come "altamente pericoloso".

I feriti sono almeno 16 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, secondo le autorità cittadine citate dall'emittente Wdr. (ANSA).