Francia: Pécresse si candida a presidenziali 2022

(ANSA) - PARIGI, 22 LUG - La presidente della regione Ile-de-France ed ex ministra durante il quinquennato di Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse, annuncia la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2022. "Sono candidata alla presidenza della Repubblica per restaurare la fierezza francese", afferma l'ex membra dei Républicains, annunciando la sua candidatura in un'intervista pubblicata questo pomerggio sul sito internet del quotidiano Le Figaro. Pécresse, che ha ottenuto un secondo mandato alla guida dell'Ile-de-France nelle recenti elezioni regionali, dice di volersi presentare alle primarie del centro destra come "donna libera". (ANSA).