Covid: Francia, 902 persone in terapia intensiva

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - L'epidemia di coronavirus ha ucciso 20 persone nelle ultime 24 ore in Francia, dove attualmente 7.041 persone sono ricoverate in ospedale per una infezione da Covid-19, con 902 pazienti in terapia intensiva. Lo riferiscono le autorità sanitarie francesi citate da Le Parisien. Nelle ultime 24 ci sono stati 360 nuovi ricoveri in ospedale, di cui 76 in terapia intensiva. (ANSA).