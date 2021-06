Ore decisive per futuro M5S, leadership Conte in bilico

(ANSA) - BRUXELLES, 25 GIU - Ore decisive per il futuro del MoVimento 5 Stelle. Secondo quanto si apprende da diverse fonti parlamentari l'ex premier Giuseppe Conte starebbe meditando seriamente sul progetto messo in campo dopo le parole di ieri di Beppe Grillo. Il Garante dei 5 Stelle ha lasciato in mattinata l'Hotel Forum mentre l'ex premier starebbe tenendo degli incontri riservati per capire il da farsi. E tra i gruppi parlamentari la fibrillazione è altissima. (ANSA).