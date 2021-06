Tokyo 2020: media, Bach anticipa arrivo Giappone al 9 luglio

(ANSA) - TOKYO, 24 GIU - Il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, arriverà a Tokyo il 9 luglio, in anticipo di tre giorni rispetto ai piani precedenti. Lo anticipa ii canale giapponese JNN, senza spiegare le ragioni del cambio di programma, e indicando che all'arrivo Bach dovrà sottoporsi ad un isolamento di 3 giorni in un hotel della capitale. L'inaugurazione dei Giochi olimpici è prevista per il 23 luglio, e segue il rinvio di un anno deciso a marzo del 2020, a causa della pandemia da coronavirus. (ANSA).