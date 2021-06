Letta, governo Draghi fino al 2023, è ora di avere stabilità

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Questo quadro politico è considerato una garanzia in Ue, Draghi è un elemento di fiducia importante.

Sta guidando il governo in modo determinato ed equilibrato, ci sentiamo a casa. Sarebbe buono se durasse per tutta la durata della legislatura, fino alla fine. Io credo che sia il momento della stabilità: secondo noi deve stare fino alla fine, per l'interesse del Paese". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta intervistato al forum ANSA.

"Ieri è stata una giornata importante per Italia, paese che ha ottenuto i maggiori finanziamenti del Recovery. E' una grande occasione per il nostro paese", ha aggiunto. (ANSA).