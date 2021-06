Mattarella,per Italia sia non un ritorno ma nuovo inizio

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Questo nuovo campus del Politecnico "sottolinea la proiezione verso il futuro in sintonia con il momento che il nostro Paese sta attraversando, un momento di nuovo inizio, non di ritorno alle condizioni precedenti alla pandemia, ma di un inizio su condizioni diverse e nuove, adeguate alla realtà che ci si presenterà in futuro". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella all'inaugurazione del nuovo campus del Politecnico di Milano. (ANSA).