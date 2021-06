Messaggio Putin a Raisi, uniti su questioni internazionali

(ANSA) - TEHERAN, 19 GIU - Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un messaggio di congratulazioni al presidente eletto iraniano Ebrahim Raisi, quando non sono ancora stati annunciati i risultati definitivi ufficiali delle elezioni di ieri.

"Le relazioni tra l'Iran e la Russia - scrive Putin, citato dall'agenzia Irna - sono tradizionalmente amichevoli e i due Paesi godono di buone relazioni di vicinato". "Spero che il suo mandato - aggiunge il presidente russo - aiuti l'espansione della costruttiva reciproca cooperazione in campi diversi e ad azioni comuni sulle questioni internazionali per assicurare gli interessi delle due parti e rafforzare la sicurezza e la stabilità della regione". (ANSA).