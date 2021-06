Palestinesi annullano accordo su vaccini con Israele

(ANSA) - TEL AVIV, 18 GIU - Il governo palestinese ha deciso di cancellare l'accordo con Israele sullo scambio di dosi di vaccino Pfizer in quanto quelle ricevute oggi hanno una data di scadenza troppo ravvicinata. Lo ha annunciato il ministro della sanità dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Mai al-Kaila secondo cui - riferiscono media palestinesi - gli esperti del ministero hanno deciso che i vaccini ricevuti da Israele "non sono conformi alle specifiche e quindi hanno stabilito di restituirli". L'intesa prevedeva che l'Anp restituisse i circa 1 milione e mezzo di vaccini avuti da Israele con la fornitura in arrivo a settembre ottobre dalla Pfizer. (ANSA).