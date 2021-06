Strage Ardea:Fratoianni, Salvini difende la lobby delle armi

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Non c'è dubbio lo Stato debba fare di più nel sostegno e nella cura per il disagio psichico, se i governi che abbiamo avuto, compresi quelli a trazione leghista, non avessero tagliato la sanità e i servizi sociali sul territorio probabilmente la situazione per tante famiglie sarebbe ben diversa. Comunque anche sulla tragedia di Ardea Salvini non perde occasione per dire sciocchezze pur di difendere la lobby delle armi (vi ricordate i suoi post pasquali di qualche anno fa)." Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni replicando alle parole del segretario leghista dopo la tragedia di Ardea.

"Dire come fa lui - prosegue il leader di SI -che 'L'Italia e' uno dei paesi con le regole piu' restrittive sulla concessione del porto d'armi' significa solo giustificare l'enorme quantità di armi in circolazione, perchè quelle regole non vengono applicate, perchè i controlli non ci sono, perchè troppi innocenti e troppe donne muoiono per colpa di mostri che detengono regolarmente armi." "E come non dimenticare - conclude Fratoianni - la vicenda di quel Traini, autore di una strage a Macerata e fan marchigiano di Salvini, che ottenne il porto d'armi in soli 18 giorni?.

Tutto normale?" (ANSA).