Catalogna: l'indipendentista Aragonès eletto presidente

(ANSA) - MADRID, 21 MAG - La Catalogna ha un nuovo presidente: Pere Aragonès, indipendentista del partito Esquerra Republicana (Erc), è stato eletto dal Parlamento regionale con 74 voti a favore su 135.

Per l'elezione di Aragonès, oltre al sostegno di Erc è stato decisivo quello di Junts per Catalunya — la formazione dell'ex numero uno regionale Carles Puigdemont, con cui Erc ha un accordo di coalizione — e della Cup, forza politica separatista di sinistra radicale. "Mi candido come presidente della regione per portare a termine l'indipendenza della Catalogna" con un referendum "accordato con lo Stato" come quello del 2014 in Scozia, aveva detto Aragonès nel corso del dibattito finale in Parlamento. (ANSA).