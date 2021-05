Stellantis: risolti contratti con tutti i dealer in Europa

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Stellantis invierà a tutti i dealer della rete di vendita europea avvisi di disdetta, con un preavviso di due anni, nell'ambito di una riorganizzazione delle sue reti di distribuzione in vista dell'introduzione delle nuove regole per la categoria (Ber). I dealer di Vauxhall, Peugeot, Citroen, Ds Automobiles, Alfa Romeo, Fiat e Jeep sono stati avvisati dei cambiamenti in singole teleconferenze virtuali nei singoli mercati. Stellantis prevede di costruire un modello di distribuzione multimarca che lancerà a giugno 2023. Lo rende noto l'associazione europea dei dealer. (ANSA).