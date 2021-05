Vaccini: Afp, somministrate 1,5 miliardi di dosi nel mondo

(ANSA) - PARIGI, 19 MAG - Dall'inizio delle campagne di vaccinazione anti-Covid in tutto il mondo sono state somministrate più di 1.500.017.337 dosi in 210 paesi e territori, secondo i calcoli dell'agenzia France Presse. Il 60% del totale delle dosi è stato distribuito in tre paesi, Cina (421,9 milioni), Stati Uniti (274,4 milioni) e India (184,4 milioni).

In Israele, quasi sei residenti su 10 sono stati completamente vaccinati, mentre il 32% degli europei ha ricevuto una dose. Solo undici paesi nel mondo devono ancora lanciare la campagna di vaccinazioni.

Il Serum Institute of India - il più grande produttore di vaccini al mondo - ha annunciato che spera di riprendere le esportazioni entro la fine dell'anno, riaprendo una linea di forniture vitale a molti paesi poveri. (ANSA).