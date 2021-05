Biden svela dichiarazioni redditi, 607 mila dlr, 25,9% tasse

(ANSA) - WASHINGTON, MAY 17 - Joe Biden ha diffuso la sua dichiarazione dei redditi ripristinando la tradizione interrotta da Donald Trump: nel 2020, quando ha corso per la Casa Bianca, lui e la moglie Jill hanno guadagnato 607.336 dollari, contro i 985.223 dollari dell'anno precedente, quando la coppia riceveva introiti dalla vendita di libri, da conferenze e dalle posizioni ricoperte alla University of Pennsylvania e al Northern Virginia Community College. Le tasse federali pagate sono state pari al 25,9%. I Biden hanno donato 30.704 dollari a 10 fondazioni di beneficenza, di cui 10 mila alla Beau Biden Foundation, una ong intitolata al defunto figlio del presidente e impegnata contro gli abusi sui bambini.

La vicepresidente Kamala Harris e suo marito Douglas Emhoff, che lo scorso anno erano rispettivamente senatrice e avvocato di un grosso studio legale, hanno dichiarato un reddito di 1.695.225 dollari, pagando il 36,7% di tasse e donando 27.006 in beneficenza. (ANSA).