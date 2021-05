E' morto Spencer Silver, inventore dell'adesivo dei Post-it

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - E' morto a 80 anni il chimico americano Spencer Silver, inventore dell'adesivo usato nei Post-it. Ne danno notizia i media internazionali, citando la famiglia e l'azienda 3M.

Nato a San Antonio in Texas nel 1941, Silver era laureato in chimica presso l'Università di Stato dell'Arizona, conseguendo un master nel 1962 e un dottorato in chimica organica presso l'Università del Colorado a Boulder nel 1966, prima di assumere una posizione come capo chimico nei Central Research Labs della 3M. Nel 1968 sviluppò un adesivo "a bassa adesività", abbastanza forte da tenere insieme i fogli, ma abbastanza debole da consentire che si staccassero di nuovo senza strapparsi. E poteva essere riutilizzato più volte. Tale adesivo venne brevettato nel 1972. L'inventore e scienziato Arthur Fry ha così sviluppato dei segnalibri utilizzando proprio l'adesivo di Silver. I foglietti adesivi furono inizialmente commercializzati con il nome di Post 'n Peel in quattro città americane dal 1977 e poi come Post-it Notes dal 1980 in tutti gli Stati Uniti. Il prodotto è diventato in breve molto popolare e presto è stato venduto in tutto il mondo.

Silver ha lavorato nella 3M fino al suo pensionamento nel 1996. È nominato in oltre 30 brevetti. Ha ricevuto diversi premi per il suo lavoro, tra cui il 1998 American Chemical Society Award for Creative Invention e l'ammissione alla National Inventors Hall of Fame nel 2011. (ANSA).