Camera: Rampelli, Question-time diventa spot per Draghi

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "L'anomalia politica di questo governo sostenuto da una maggioranza bulgara consente al presidente Draghi di arrivare alla Camera e argomentare sulle interrogazioni a risposta immediata rivolte da partiti che lo hanno avvisato prima dei contenuti e si sono suddivisi i temi nel tentativo di fargli fare bella figura di fronte agli italiani (in diretta tv). Così uno strumento pensato per rappresentare il pluralismo e l'equilibrio maggioranza/opposizione diventa un mega spot pro-governo. Un 'premier time', appunto". E' quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.

"La democrazia plebiscitaria del terzo millennio - prosegue - oltre a fare strame della legge e conculcare all'opposizione il diritto-dovere di presiedere il Copasir, consente a Fdi di parlare in diretta televisiva per 3' sui 42' attribuiti a Draghi e ai partiti di maggioranza. Ci domandiamo a questo punto se abbia ancora un senso celebrare questa tradizione, pretendendo pure di monopolizzare un canale Rai per un'ora", conclude Rampelli. (ANSA).