Vasco Brondi, racconto il 'Paesaggio dopo la battaglia'

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - S'intitola 'Paesaggio dopo la battaglia' il nuovo album di Vasco Brondi. In arrivo venerdì 7 maggio e a quattro anni di distanza dal lavoro precedente, è il primo firmato con nome e cognome dal cantautore, dopo la fine del progetto Le Luci Della Centrale Elettrica.

In scaletta un totale di dieci tracce, scritte e prodotte tra Ferrara, Milano e New York, che raccontano la visione del cantautore tra battaglie intime e universali, crescita, perdite e conquiste. "E' un disco di racconti per voce e cori - dice Brondi - e in ogni canzone c'è qualcuno che è alla ricerca, fiduciosamente, anche in tempi difficili, tra le leggi della città e quelle dell'universo". (ANSA).