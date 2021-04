Zaki chiede vaccino Covid, richiesta al ministero egiziano

(ANSA) - BOLOGNA, 29 APR - Patrick George Zaki, lo studente dell'Università di Bologna da oltre un anno in carcere in Egitto, ha chiesto di ricevere il vaccino per il coronavirus. Lo rende noto su Twitter la rete di attivisti 'Patrick Libero'. Il team legale del ricercatore ha inviato un documento con la richiesta al ministro dell'Interno egiziano.

Patrick, secondo quanto riferito dalla famiglia con lo scoppio della pandemia, è anche soggetto particolarmente a rischio per il Sars-Cov2 perché soffre di asma.

Il ministro della Salute egiziano, Hala Zayed, secondo quanto riportato dalla ong Eipr, aveva promesso in un'intervista televisiva che i vaccini sarebbero stati messi a disposizione per gruppi di persone in luoghi chiusi, come case di cura e carceri. (ANSA).