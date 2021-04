India: Kumbha Mela non si ferma, altri 25mila fedeli ieri

(ANSA) - NEW DELHI, 28 APR - Almeno 25 mila fedeli si sono immersi ieri nel Gange, ad Haridwar, per la giornata conclusiva del pellegrinaggio indù del Kumbha Mela , nonostante gli inviti del premier Modi a partecipare "in modo virtuale", e il ritiro dalla manifestazione da parte delle più autorevoli congregazioni indu.

Oltre ai fedeli hanno partecipato al rito più di un migliaio di sadhu,i santoni dal corpo ricoperto di cenere.

Secondo le autorità locali sono state rispettate le precauzioni anti Covid sia nei camping dove i fedeli aspettavano l'alba per immergersi, sia durante il bagno.

Il governo di Haridwar ha indetto il coprifuoco nella città a partire da questa sera fino al 3 maggio.

Il mega pellegrinaggio che si è svolto nella città dall'inizio di marzo e al quale hanno partecipato milioni di persone è ritenuto uno dei principali focolai che hanno dato origine alla devastante ondata di Covid in corso nel subcontinente indiano.

I due cittadini indiani risultati positivi nei giorni scorsi in Veneto e affetti dalla variante indiana del virus sono rientrati dal loro paese dopo avere partecipato al Khumba Mela.

