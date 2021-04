Recovery:Draghi,1 mld a alloggi studenti,500mln borse studio

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Ai giovani dobbiamo garantire welfare, casa e occupazione sicura. Ho parlato del piano per i giovani, le case e gli incentivi fiscali per i mutui. Il piano garantisce in maniera equa e adeguata il diritto allo studio, quasi un miliardo per gli alloggi studenteschi, mezzo miliardo per borse di studio". Lo dice il premier Mario Draghi nella replica in Aula alla Camera sul Recovery plan. "C'è l'introduzione di una previsione per condizionare i progetti finanziati non solo del Pnrr" e anche di React Eu "alla nuova occupazione giovanile e femminile, una condizionalità trasversale del piano", aggiunge. (ANSA).