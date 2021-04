Governo: Salvini a Letta, ho tutta l'intenzione di restarci

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Ho tutta l'intenzione di restare dentro a questo Governo per portare i nostri pensieri e le nostre battaglie, c'è qualcuno che vorrebbe buttarci fuori, ho visto il segretario del PD che farebbe a meno di Salvini, così rimane al Governo coi 5 Stelle". Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102,5. "Con la situazione in cui siamo l'ultima cosa che mi interessa sono i sondaggi e il consenso, prima rimettiamo in riga il paese e poi torniamo a dividerci, basta che Letta non provochi quotidianamente" ha aggiunto. (ANSA).