Recovery: bozza; un Centro di eccellenza per le epidemie

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Individuare un Centro di eccellenza per le epidemie. E' quanto prevede il Pnrr, nella bozza in ingresso in Cdm. "L'andamento delle epidemie nel XXI secolo - si legge - segnala la necessità di un'attenzione particolare alla circolazione e diffusione dei virus, in particolare dovuti a fenomeni di spillover. L'individuazione, su base nazionale competitiva, di un centro di eccellenza per le epidemie consentirà una più pronta e efficace risposta della comunità scientifica nazionale rispetto al sequenziamento dei virus e alle correlate esigenze di ricerca e sviluppo per la cura e il contenimento delle conseguenti malattie". (ANSA).