Migranti: Mirabelli (Pd), vergognose parole Salvini

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Caro #Salvini i migranti sono spinti in mare dalla disperazione e dalla fame non certo da quelli che chiami buonisti. Sono vergognose le tue lacrime di coccodrillo e il tentativo di usare strumentalmente ogni tragedia per fare propaganda e offendere il buonsenso". Lo scrive su Twitter, secondo quanto riporta una nota, il vicepresidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli. (ANSA).