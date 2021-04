Creval: Maioli (Agricole), offerta è finale e l'unica

(ANSA) - MILANO, 15 APR - "Stiamo offrendo un corrispettivo 100% cash con un premio senza precedenti nella storia delle Opa in Italia. Abbiamo anche previsto un bonus aggiuntivo nel caso in cui l'Opa raggiunga un'adesione elevata da parte degli azionisti. Questa è la nostra offerta finale e ricordo che è l'unica". Così Giampiero Maioli, responsabile del Crédit Agricole in Italia sull'Opa sul Creval.

"È un riconoscimento importante - ha aggiunto - per tutti i soci Creval a conferma della bontà del nostro progetto, che ha un'ottica industriale ben precisa e punta alla valorizzazione del territorio e al sostegno all'economia reale". (ANSA).