G20: Franco, l'incertezza è alta, non ritirare aiuti

(ANSA) - ROMA, 07 APR - "Dopo la contrazione economica del 2020 le prospettive globali sono migliorate grazie ai vaccini e alle politiche messe in atto, ma la ripresa è offuscata dall'incertezza, e disomogenea. Il G20 ha rinnovato l'impegno a evitare qualsiasi ritiro prematuro delle misure di sostegno" e ribadito "la volontà di usare tutti gli strumenti disponibili, per il tempo necessario, per proteggere posti di lavoro e redditi".

Lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco durante la conferenza stampa al termine della riunione dei ministri delle Finanze e Governatori del G20. (ANSA).