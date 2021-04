Per Black Widow c'è data,9 luglio in sala in Italia e su Disney+

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Day-and-date per Black Widow: alla fine l'atteso nuovo film Marvel, diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, con la Vedova Nera Scarlett Johannson andrà in contemporanea nelle sale italiane e sulla piattaforma Disney+ (con pagamento aggiuntivo) il 9 luglio. Lo annuncia Disney. Nel cast Florence Pugh nei panni di Yelena, David Harbour in quelli di Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz interpreta Melina.

In Black Widow, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger. (ANSA).