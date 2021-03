Pd:Letta, sincerità totale, non due direzioni gruppi-partito

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Gruppi e partito si sostengono a vicenda. Autonomia non vuol certo dire che ognuno va in una direzione e uno in un'altra". Lo ha detto, a quanto si apprende, il segretario Enrico Letta in assemblea con i senatori Pd. "La sincerità deve marcare i nostri rapporti. Sincerità totale, verità totale: dal confronto tra noi capirò se c'è un confronto vero o finto", ha aggiunto. (ANSA).