Tempa Rossa: "attività sia in sicurezza", stop impianto

(ANSA) - POTENZA, 06 MAR - Il Centro Olio "Tempa Rossa" della Total - la cui messa in esercizio definitiva è avvenuta nello scorso mese di dicembre - si ferma. Lo ha reso noto la Regione Basilicata. "Al fine di assicurare ai lucani che l'impianto - è scritto in un comunicato - eserciti la sua attività in piena affidabilità e sicurezza, la Regione Basilicata ha chiesto alle società concessionarie una 'fermata generale' dell'impianto che comporterà un'attività manutentiva sostanziale. Le società hanno condiviso la richiesta della Regione e procederanno a redigere un approfondito 'studio di affidabilità'".

Lo 'studio di affidabilità' sarà "redatto - è scritto nel comunicato della Regione Basilicata - da esperti del settore con i conseguenti interventi che saranno, appunto, effettuati durante la "fermata generale". (ANSA).