Cc ucciso: pm Roma chiede due ergastoli

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "Chiedo il carcere a vita per Finnegan Lee Elder e Gabriele Natale Hjorth". E' la richiesta del pm di Roma Maria Sabina Calabretta, al termine di una requisitoria durata circa quattro ore, per i due americani accusati dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega avvenuto il 26 luglio del 2019 nel corso di una drammatica colluttazione in strada del quartiere Prati a Roma.

Il sostituto procuratore ha esordito affermando che questa vicenda è caratterizzata da "fatti gravi" e "grave è l'ingiustizia che è stata commessa contro un uomo buono, che stava lavorando". Si è trattato di "una aggressione, un attacco sproporzionato e micidiale: una azione univoca per uccidere, la finalità era uccidere". Per il pm Cerciello "avrebbe potuto poco anche se armato e non lo era. La volontà di Elder era omicidiaria". "Non fu legittima difesa. Entrambi gli imputati sono andati all'incontro preparandosi, erano pronti a tutto anche allo scontro fisico per raggiungere il loro obiettivo", prosegue la requisitoria del pm.

"I carabinieri - prosegue - si sono qualificati, hanno mostrato il tesserino ed erano in servizio: si sono avvicinati frontalmente, non alle spalle. Cerciello non è stato ammazzato con una coltellata ma con undici fendenti. La giovane età degli imputati e il fatto che siano incensurati non tolgono gravità ai fatti". (ANSA).