Somalia: media, autobomba in ristorante a Mogadiscio

(ANSA) - مارس 5 - IL CAIRO - "Kamikaze a bordo di un'auto colpisce un ristorante nei pressi del porto della capitale Mogadiscio", in Somalia: lo riferisce in un tweet al-Arabiya senza fornire altri dettagli. "Un testimone dice che l'esplosione è avvenuta fuori dal ristorante 'Lul Yemeni', vicino alla principale prigione della città, ed è stata seguita da uno scontro a fuoco", scrive il sito Shabelle Media Network riferendosi a un locale molto popolare e già colpito da un attentatore suicida il 3 agosto agosto scorso.

In quell'occasione ci furono almeno tre morti, incluso il kamikaze, e due feriti secondo un bilancio diffuso dal sito di Radio Dalsan il giorno dopo. (ANSA).