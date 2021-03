Governo: Tajani, sostegno a Draghi ma serve discontinuità

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - "Noi sosteniamo il governo Draghi che è figlio di un'intuizione di Berlusconi, ma è importante che ci sia discontinuità sostanziale rispetto al precedente governo.

Siamo riusciti a far cambiare il commissario all'emergenza, a bloccare le cartelle esattoriali e ci stiamo battendo per risarcimenti e congedi parentali". Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, durante la conferenza stampa sulle proposte di Forza Italia per il cosiddetto decreto Sostegno.

E ha aggiunto: "FI vuol essere una presenza attiva, presente e che vuole contribuire a dare risposte. Perciò con i nostri gruppi parlamentari abbiamo elaborato delle proposte concrete per modificare quello che finora non è andato e cioè la valutazione dei ristori basata sui codici Ateco. Così non si sostengono tutte le imprese, bisogna modificare il modello puntando su un indennizzo basato sui costi fissi dell'azienda".

