Collaboratore positivo, Irama stasera non canta

(ANSA) - SANREMO, 02 MAR - In seguito al tampone antigenico, risultato positivo, di uno dei componenti dello staff di Irama, l'artista è stato sottoposto a tampone molecolare di verifica.

In attesa del risultato, la sua esibizione - prevista questa sera - è stata rimandata alla seconda serata del Festival.

Al suo posto - tra i 13 Campioni in gara questa sera - si esibirà Noemi. (ANSA).