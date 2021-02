Nhs contro Gwyneth Paltrow, falsità su cure post Covid

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Il Servizio sanitario britannico (Nhs) ha chiesto all'attrice Gwyneth Paltrow di non diffondere notizie false sui metodi per curare gli effetti del Covid. La star americana, che da anni promuove la medicina alternativa sul suo sito Goop, ha consigliato di curare gli strascichi del coronavirus con beveroni a base di erbe, "digiuno intuitivo" e sauna a raggi infrarossi.

Consigli che il capo del Nhs, il professor Stephen Powis, ha bollato come "soluzioni non raccomandate".

"Dobbiamo prendere gli effetti a lunga scadenza del Covid lungo e applicare metodi scientifici. Tutti gli influencer che utilizzano i social media hanno il dovere di essere responsabili al riguardo", ha sottolineato il professore.

Paltrow, che si è ammalata di coronavirus, sostiene di aver fatto "molte ricerche" sull'argomento e di averlo sperimentato su se stessa con grandi benefici. L'attrice ha anche consigliato una dieta a base di kombucha e kimchi, te' e cavolo fermentati, e di assumere l'integratore del suo brand Madame Ovary.

Tre anni fa Goop perse una causa e fu costretto a pagare un'ingente somma di denaro per affermazioni non dimostrate sui benefici di famigerate "uova vaginali" in vendita sul sito.

L'anno scorso Paltrow mise in vendita a 100 dollari la candela 'This smells like my vagina' che andò esaurita in pochi giorni.

